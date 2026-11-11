Бывшего депутата парламента Ирака Ахмада аль-Альвани нашли мертвым в квартире в районе Тарик-эль-Дждиде в Бейруте, Ливан. Как сообщает The National, главный прокурор Ливана начал расследование его гибели.

Расследование гибели

Ахмаду аль-Альвани было 57 лет. По данным местных СМИ, он прибыл в ливанскую столицу из Эрбиля на севере Ирака в четверг. После того как семья потеряла с ним связь, близкие уведомили иракское посольство, а полиция обнаружила тело.

Делом занимается Информационный отдел Сил внутренней безопасности Ливана. Судебный источник сообщил AFP, что предварительные выводы указывают на то, что аль-Альвани был задушен. По словам источника, гражданин Ливана был задержан по подозрению в причастности к гибели политика.

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Правоохранительные органы также разыскивают двух граждан Сирии. Как утверждает судебный источник, после прибытия аль-Альвани в Бейрут они доставили его из аэропорта в отель. Офис политика назвал его смерть убийством и призвал провести прозрачное расследование и привлечь причастных к ответственности. Посол Ирака в Ливане Мохаммед аль-Хусейни заявил, что Багдад поддерживает связь с ливанскими силовыми органами по поводу обстоятельств гибели аль-Альвани.

Политическая карьера в Ираке

Ахмад аль-Альвани был суннитским политиком из Рамади, столицы иракской провинции Анбар, и представителем племени Альбу-Альван. В 2005–2014 годах он дважды избирался в парламент Ирака от Анбара и возглавлял его экономический комитет.

Политик стал заметной фигурой протестов в Анбаре в 2012–2013 годах против правительства тогдашнего премьер-министра Нури аль-Малики. В декабре 2013 года силовики провели рейд в его доме, чтобы задержать его; во время вооруженного столкновения погибли брат политика Али аль-Альвани и еще несколько человек. В ноябре 2014 года Центральный уголовный суд Ирака приговорил аль-Альвани к смертной казни через повешение, признав его виновным в преднамеренном убийстве двух военнослужащих во время рейда. В прошлом году он был освобожден по закону Ирака о всеобщей амнистии.

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