Бывший депутат парламента Ирака Ахмед аль-Альвани был найден мертвым в квартире в районе Тарик-аль-Джадида в Бейруте, столице Ливана. Обстоятельства его смерти расследует информационное подразделение Сил внутренней безопасности Ливана, сообщает Anadolu Agency.

Расследование в Ливане

Официальные лица пока не сообщили, при каких обстоятельствах погиб аль-Альвани, и не назвали возможных подозреваемых. По данным Национального информационного агентства Ливана, расследование проходит под непосредственным надзором генерального прокурора, судьи Ахмада Рами аль-Хаджа.

Посол Ирака в Ливане Мохаммед Реда аль-Хусейни заявил Иракскому информационному агентству, что посольство следит за делом вместе с ливанскими силовыми структурами и ожидает результатов расследования. По его словам, для надзора за делом назначили судью.

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Заявление офиса аль-Альвани

Медиаофис Ахмеда аль-Альвани в заявлении в социальной сети X призвал иракские власти координировать действия с Ливаном для прозрачного расследования и привлечения к ответственности всех, кто причастен к планированию или совершению убийства.

Аль-Альвани представлял в парламенте провинцию Анбар на западе Ирака и возглавлял экономический комитет парламента. Он поддерживал протесты против правительства тогдашнего премьер-министра Нури аль-Малики в 2012 и 2013 годах. В декабре 2013 года его арестовали во время рейда в его доме в Рамади. После более чем 11 лет заключения аль-Альвани был освобожден по всеобщей амнистии в конце апреля 2025 года.

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