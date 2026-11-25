В Бельгии в результате кибератаки были похищены персональные данные примерно 1,2 млн жителей и работников 82 муниципалитетов Фландрии. Как сообщает Anadolu Agency, об инциденте сообщил бельгийский общественный вещатель VRT.

По данным компании в сфере кибербезопасности Secutec и специалистов SOCRadar, группировка Ghost Hunters получила доступ к центральному серверу поставщика услуг, который обрабатывал данные фламандских центров переработки отходов.

Какие данные были похищены

Среди похищенной информации были имена, адреса, даты рождения, пол, номера национального реестра, данные удостоверений личности и номера банковских счетов в формате IBAN. В некоторых муниципалитетах также были скомпрометированы регистрационные номера транспортных средств.

Инцидент затронул все пять провинций Фландрии, при этом наибольшее число скомпрометированных записей зафиксировали в Восточной Фландрии. Генеральный директор Secutec Герт Бодевейнс назвал это крупнейшей кибератакой против фламандских муниципалитетов, которую компания выявила на сегодняшний день.

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Доступ к серверам и предложения в даркнете

Злоумышленник под псевдонимом BabidiGhost, согласно данным расследования, напрямую получил доступ к папкам с данными 65 муниципалитетов, а сведения еще о 17 — через межмуниципальную ассоциацию.

Secutec заявила, что часть похищенных данных уже предлагали к продаже в даркнете. При этом неизвестно, состоялись ли какие-либо сделки. Следователи также установили, что группировка нацелилась на более чем 50 организаций в Бельгии, Франции и Швейцарии, включая банки, страховые компании, платежных провайдеров, финтех-компании, игорные платформы и криптовалютные биржи.

Заявление об использовании ИИ

В Secutec утверждают, что злоумышленник имел ограниченные технические навыки, но использовал китайскую модель искусственного интеллекта DeepSeek для выполнения команд во время операции. По оценке компании, с 6 по 15 ноября он отправил модели более 5 800 команд, из которых 41 была заблокирована. Бодевейнс призвал разработчиков ИИ усилить меры защиты от инструкций, которые могут способствовать киберпреступлениям.

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