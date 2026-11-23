В Бельгии службы безопасности расследуют три пожара на предприятиях, связанных с оборонной промышленностью, в районе Льежа. Министр обороны Тео Франкен заявил, что к инцидентам может быть причастен ультралевый коллектив, называющий себя «Международной огневой фракцией против войны».

Пожары на предприятиях

Как сообщает Anadolu Agency, пожары произошли с конца августа до начала ноября. Они затронули компанию Belgian Advanced Technology Systems в Сарт-Тильмане, предприятие точной механики Mockel в Блени и автомобильную компанию ReulSport в Дизоне.

По данным местных СМИ, все три компании поставляют продукцию для оборонной отрасли. Mockel и ReulSport также якобы производят компоненты для бельгийского производителя вооружений FN Herstal.

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Проверка версии об умышленном поджоге

Самый серьезный пожар произошел в начале сентября на предприятии Belgian Advanced Technology Systems. Следователи обнаружили там три отдельных очага возгорания, а прокуратура подозревает умышленный поджог. Компания, среди прочего, разрабатывает радиолокационные системы и оборудование для обнаружения и нейтрализации дронов.

Франкен написал в социальной сети X, что упомянутый коллектив взял на себя ответственность за инциденты на своем сайте. По его словам, все пострадавшие предприятия напрямую связаны с бельгийским министерством обороны. Служба государственной безопасности Бельгии и военная разведка ADIV проверяют, действительно ли эта группа ответственна за три пожара.

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