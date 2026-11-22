В Бельгии в понедельник отменят большинство рейсов в аэропортах Брюсселя и Брюссель-Шарлеруа из-за участия авиадиспетчеров в общенациональной забастовке против правительственных мер жесткой экономии. Об этом сообщает Politico.

Ограничения на 14 часов

Бельгийский провайдер аэронавигационного обслуживания Skeyes заявил, что не сможет обеспечивать обычный уровень услуг с 7:00 до 21:00 по местному времени. Из-за этого коммерческие рейсы в главных аэропортах страны фактически не будут выполняться большую часть дня.

Брюссельский аэропорт подтвердил отмену большинства рейсов на вылет и прилет. В аэропорту Брюссель-Шарлеруа заявили, что в течение 14 часов ни один самолет не сможет ни взлететь, ни приземлиться.

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Реакция аэропорта Шарлеруа

Руководство аэропорта Шарлеруа раскритиковало Skeyes из-за короткого предупреждения об ограничениях. По данным администрации, о перебоях ее уведомили менее чем за 36 часов, хотя аэропорт готовился работать в обычном режиме.

В аэропорту отметили, что забастовка затронет тысячи путешественников и около 3400 сотрудников Шарлеруа, и призвали бельгийские власти разработать скоординированный план для предотвращения повторных перебоев. Протест организовали главные профсоюзы Бельгии против сокращения расходов и экономических реформ правительства премьер-министра Барта де Вевера. В Брюсселе также ожидаются перебои в работе общественного транспорта.

Пассажирам посоветовали проверять статус своих рейсов у авиакомпаний перед поездкой в аэропорты.

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