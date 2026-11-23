В Бельгии в понедельник, 23 ноября, отменили все вылетающие рейсы из аэропортов страны, а работу общественного транспорта существенно ограничили из-за общенациональной демонстрации профсоюзов в Брюсселе. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на бельгийского общественного вещателя RTBF.

Протест против мер экономии

Акцию организовали христианский профсоюз CSC (ACV), социалистический FGTB (ABVV) и либеральная Synova. Они призвали к масштабной гражданской мобилизации работников, студентов, пенсионеров, общественных организаций и других жителей страны.

Профсоюзы выступают против политики федеральной коалиции, которую называют «Аризона», в частности против мер жесткой экономии. По их мнению, эти решения могут повысить стоимость жизни и ослабить права работников. Участники также выражают обеспокоенность ростом расходов на жилье, энергию, топливо, продукты питания и общественный транспорт, а также риском потери рабочих мест на фоне реструктуризации компаний и банкротств.

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Демонстранты собрались возле железнодорожного вокзала Брюссель-Северный, где были запланированы выступления. После этого шествие должно было пройти по внутренней кольцевой дороге города до вокзала Брюссель-Южный. Акция проходит на фоне возобновления переговоров по федеральному бюджету; премьер-министр Барт де Вевер также должен был встретиться с королем Филиппом.

Ограничения транспорта

В Брюсселе работали только две из четырех линий метро — 1 и 5, сообщил оператор STIB/MIVB. Во Фландрии, по данным компании De Lijn, на маршруты вышли около 60% автобусов и трамваев. Наибольшие перебои зафиксировали в провинциях Антверпен и Фламандский Брабант, где приостановили почти половину рейсов автобусов и трамваев.

В Валлонии оператор LETEC также сообщил о значительных ограничениях: в его сети отменили почти половину запланированных рейсов. Предыдущая общенациональная демонстрация, проведенная CSC и FGTB 9 октября, собрала от 30 тысяч до 50 тысяч участников.

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