Федеральное правительство Бельгии одобрило законопроект, который позволит отказывать в размещении в приемных центрах просителям убежища, если за рассмотрение их заявлений о международной защите отвечает другая страна ЕС. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Заявители по Дублинским правилам

Инициатива будет касаться людей, которые сначала подали заявление о международной защите в другой стране ЕС, а затем обратились в Бельгию. Федеральные министры одобрили проект в течение выходных в рамках имплементации в бельгийское законодательство обновленной Директивы ЕС об условиях приема.

Министр по вопросам убежища и миграции Аннелин Ван Боссуйт заявила, что правительство намерено прекратить так называемый поиск более выгодной страны для получения убежища. По ее словам, около 38% заявлений о международной защите в Бельгии подпадают под Дублинские правила, которые определяют государство ЕС, ответственное за рассмотрение заявления.

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Перевод в ответственную страну

После установления того, что за рассмотрение заявления отвечает другая страна ЕС, Бельгия содействует переводу заявителя через специализированные центры возвращения, в частности центр в Завентеме.

Советник фламандской организации защиты беженцев Vluchtelingenwerk Vlaanderen Томас Виллекенс отметил, что просители убежища часто переезжают между странами, чтобы воссоединиться с семьей или присоединиться к сформировавшимся сообществам. Он также обратил внимание на различия в условиях приема и показателях предоставления убежища в странах ЕС. По его словам, Дублинские правила позволяют государствам брать на себя ответственность за заявления по гуманитарным основаниям, а главным фактором роста числа заявлений остаются конфликты за рубежом.

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