В Бельгии фламандский министр медиа Сильтье Ван Ахтер призвала компанию Meta удалить сотни фейковых страниц в Facebook, которые, по данным источника, связаны с сетью, нацеленной на аудиторию Бельгии и Нидерландов.

Требование к Meta

Ван Ахтер сообщила, что обратилась к Meta с требованием удалить аккаунты и страницы, через которые распространялся сфабрикованный контент. По ее словам, массовое распространение лжи ради прибыли подрывает доверие к информации в интернете и вредит обществу.

Министр подчеркнула, что Meta, которой принадлежат Facebook, Instagram и WhatsApp, располагает ресурсами и технологиями, чтобы остановить такие практики. Об этом сообщает Anadolu Agency.

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Проверка по правилам ЕС

Ван Ахтер также попросила Фламандский медиарегулятор рассмотреть дело в соответствии с Актом ЕС о цифровых услугах и передать выводы Европейской комиссии. Она призвала к скоординированному европейскому ответу на трансграничную дезинформационную операцию.

По данным расследования бельгийского общественного вещателя VRT, сеть насчитывает около 750 страниц в Facebook и за последние два года опубликовала почти миллион постов. Среди контента были вымышленные сообщения о смерти знаменитостей и фламандских публичных лиц, а также вводящие в заблуждение материалы, созданные и переведенные с помощью искусственного интеллекта.

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