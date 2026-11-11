2 ноября в Берлине, Германия, начались формальные коалиционные переговоры между левой партией Die Linke, социал-демократами и «Зелёными». Им предшествовали споры вокруг заявлений отдельных деятелей и активистов, связанных с Die Linke, об Израиле, а также сообщений о контактах партийных активистов. Об этом сообщает Jerusalem Post.

На выборах в парламент Берлина 20 сентября Die Linke заняла первое место, получив 25,7% голосов и 45 из 153 мандатов. Вместе три потенциальных партнёра по коалиции имеют 91 место и рассчитывают завершить переговоры о соглашении в начале января.

Условия для возобновления диалога

В октябре предварительные консультации между Die Linke, «Зелёными» и социал-демократами были приостановлены. Их возобновили после согласования документа, предусматривающего борьбу с антисемитизмом и признание права Израиля на существование.

По сообщениям немецких СМИ, социал-демократы и «Зелёные» поставили исключение новоизбранного депутата Die Linke Ванессы Эмде из парламентской фракции одним из условий формирования коалиции. Эмде, представляющая район Нойкёльн, заявляла, что право на существование имеют люди, а не государства. Она подписала партийную декларацию о признании права Израиля на существование, однако позднее сообщила, что не отказывается от своих слов. Руководство партии потребовало от неё сложить мандат, но она отказалась.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Споры вокруг партии

В августе во время официального предвыборного мероприятия Die Linke в Нойкёльне рэпер Dahabflex исполнил композицию с лозунгами против Армии обороны Израиля и призывом к интифаде. Руководство партии дистанцировалось от этих высказываний.

Также в отношении активистки Ханны Брунс было подано заявление об исключении из партии после её высказываний на демонстрации и отказа дистанцироваться от нападения ХАМАС 7 октября 2023 года. Брунс отвергает обвинения и объясняет свою позицию поддержкой единого государства для израильтян и палестинцев.

Отдельно Die Linke осудила сообщения из внутренней переписки её молодёжного движения, которые в июне обнародовал баварский общественный вещатель BR. В переписке, в частности, содержались лозунг с пожеланием смерти Израилю и сравнение Израиля с нацистской Германией. Во время коалиционных переговоров стороны также должны согласовать вопросы жилья, бюджета и внутренней безопасности.

Читай нас в