В Берлине начался суд над 57-летней бизнесвумен Илоной В., имеющей гражданство Германии и Украины. Ее обвиняют в шпионаже в пользу Российской Федерации — государства-агрессора. Как сообщает Deutsche Welle, женщину арестовали 21 января, с тех пор она находится под стражей.

Слушание отложили из-за состояния здоровья

Начало заседания утром отложили из-за ухудшения самочувствия обвиняемой: ей понадобилась помощь медиков. Позже Илону В. доставили в зал суда в инвалидном кресле и темных очках. Ее адвокаты также сообщили, что она не будет подтверждать свои персональные данные.

В течение дня защита неоднократно заявляла о тошноте у подсудимой. В зал принесли ведро, там также находился врач. Ожидается, что судебный процесс продлится до мая 2027 года.

Версия прокуратуры

По данным прокуратуры, Илона В. контактировала с действующими и бывшими должностными лицами Министерства обороны Германии, чтобы получать сведения о расположении объектов оборонной промышленности, испытаниях беспилотников и запланированных поставках дронов Украине.

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Прокуроры утверждают, что как минимум с ноября 2023 года она поддерживала связь с мужчиной, которого следствие считает ее предполагаемым куратором и сотрудником российской разведки при посольстве России в Берлине. По версии следствия, она помогала этому контакту под чужим именем посещать политические мероприятия в Берлине для установления связей, а также собирала справочные данные об участниках политических мероприятий высокого уровня.

Дипломатические последствия

Арест женщины вызвал дипломатический спор между Берлином и Москвой. Германия вызвала российского посла и выслала заместителя военного атташе посольства Андрея Маерова.

Посол России в Берлине Сергей Нечаев отверг обвинения и заявил, что российское посольство не имеет отношения к обвиняемой. До ареста Илона В. в течение многих лет возглавляла организацию, выступавшую за международное сотрудничество, в том числе в отношениях Германии, России и Украины, а также руководила небольшим маркетинговым агентством.

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