Во вторник в Берлине, Германия, начинается уголовный процесс против бывшего генерального директора общественного вещателя Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) Патриции Шлезингер. Вместе с ней перед Земельным судом Берлина предстанут двое бывших директоров rbb и бывший председатель административного совета вещателя. Генеральная прокуратура Берлина обвиняет их в злоупотреблении доверием в ущерб rbb, сообщает Tagesschau.

Система выплат

По версии обвинения, с января 2018 года по июль 2022 года четверо обвиняемых различными способами нанесли вещателю финансовый ущерб. Основная часть претензий касается системы переменного вознаграждения для тогдашнего руководства rbb. Прокуратура считает, что ее ввели в обход контрольных и надзорных функций административного совета и без надлежащего согласования с этим органом.

Согласно обвинению, руководителям выплатили более 900 тысяч евро переменной части заработной платы. Шлезингер, по данным следствия, получила 223 722 евро, бывший директор по юридическим вопросам — 151 546 евро, а бывший административный директор — 170 169 евро. Следствие также оспаривает ежемесячную надбавку в 1 700 евро, связанную с председательством в ARD, для членов руководства и других управленцев.

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Ущерб и позиция защиты

Генеральная прокуратура оценивает финансовый ущерб rbb более чем в 1,7 миллиона евро. По версии обвинения, введенное для бывшего сотрудника положение о досрочном выходе на пенсию могло причинить ущерб не менее чем на 662 605 евро. Шлезингер также вменяют возмещение расходов на ужины в ее частном доме с представителями берлинских политических, культурных и деловых кругов: она называла их служебными, тогда как прокуратура считает эти встречи частными празднованиями.

Шлезингер вменяют 26 эпизодов, бывшему председателю административного совета — 13, бывшему директору по юридическим вопросам — шесть, а бывшему административному директору — пять. В семи эпизодах прокуратура заявляет об особой тяжести деяний из-за особо крупного ущерба или корыстного характера действий.

Адвокат Шлезингер заявил, что она принимала решения исключительно в интересах rbb и защита опровергнет все обвинения. Представительница бывшего председателя административного совета также отвергла претензии прокуратуры. Для рассмотрения дела запланировано 56 дней слушаний — ориентировочно до конца июня 2027 года. Все обвиняемые имеют презумпцию невиновности.

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