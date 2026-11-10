В наиболее неблагополучных районах Англии риск умереть до достижения 75 лет в 2,3 раза выше, чем в наименее неблагополучных. К таким выводам пришла Health Foundation, проанализировавшая данные переписи населения 2021 года и сведения о смертях за период с марта 2021 года по декабрь 2023 года, сообщает The Guardian.

Преждевременной смертностью в исследовании считалась смерть взрослого человека до его 75-летия. В наиболее неблагополучных районах показатель составил 815 преждевременных смертей на 100 тысяч населения, тогда как в наименее неблагополучных — 353 на 100 тысяч. В анализе отмечается, что повышенный в 2,3 раза риск ранней смерти зафиксировали как среди мужчин, так и среди женщин.

Образование и занятость

Среди женщин без квалификаций уровень преждевременной смертности был в 2,5 раза выше, чем среди женщин с ученой степенью или высшим образованием. У мужчин, которые длительное время не имели работы или никогда не работали, показатель был в 3,5 раза выше, чем среди работников на высших управленческих, административных и профессиональных должностях.

Главный аналитик данных Health Foundation Фрея Трейси заявила, что место проживания, доступные возможности и обстоятельства рождения не должны определять риск ранней смерти. Она призвала к межведомственному подходу для сокращения неравенства в образовании, занятости и местных экономических условиях, а также к поддержке местных общин в предотвращении проблем со здоровьем.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Региональные и этнические различия

Наибольшие региональные разрывы исследователи выявили на северо-востоке и северо-западе Англии, а также в регионе Йоркшир и Хамбер. Наименьшими они были в Лондоне. В частности, среди женщин, которые никогда не работали или длительное время были безработными, на северо-западе зафиксировали 796 преждевременных смертей на 100 тысяч населения — на 72% больше, чем в Лондоне, где показатель составил 462.

Наиболее высокий уровень преждевременной смертности среди мужчин зафиксировали в группе Black Caribbean — 573 случая на 100 тысяч населения. Далее шли белые британцы — 537 случаев, а самый низкий показатель был у китайских мужчин — 284. Среди женщин самые высокие показатели были у белых британок и женщин из группы Black Caribbean — 370 и 367 соответственно, тогда как среди китаянок показатель составил 181 на 100 тысяч.

Глава Race Equality Foundation Джабир Батт отметил, что более низкая преждевременная смертность в некоторых этнических группах не означает лучшего состояния здоровья или незначительности расизма. По его словам, для понимания неравенства необходимо учитывать взаимосвязь миграции, бедности, занятости, жилья и дискриминации.

Читай нас в