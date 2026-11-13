В Белом доме США обсуждают возможность отстранения от должности министра торговли Говарда Латника. Об этом со ссылкой на двух людей, осведомленных о ситуации, сообщает NDTV World. Обсуждения проходят на фоне критики администрации в связи с контролем над экспортом передовых чипов Nvidia в Китай.

Белый дом и Министерство торговли США не ответили на запросы о комментарии относительно будущего Латника. Однако ранее в тот же день представитель Белого дома заявил, что президент Дональд Трамп полностью доверяет министру и его способности выполнять должностные обязанности.

Критика экспортного контроля

Все больше законодателей критикуют Латника за то, что администрация не внесла десятки китайских компаний в ключевой американский торговый черный список. Вопросы также возникли относительно надлежащего надзора за поставками чипов Nvidia в Китай.

Как сообщал Reuters, в июне администрация Трампа воздержалась от внесения в список китайского ИИ-стартапа DeepSeek, производителя чипов памяти CXMT и еще более 100 компаний, которые власти считали создающими риски для национальной безопасности. США не добавляли новые компании в этот перечень с октября 2025 года — это самая длительная пауза между обновлениями списка за более чем десятилетие.

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Сенатор-демократ Элизабет Уоррен заявила, что Латник и заместитель министра торговли Джеффри Кесслер должны объяснить, почему не закрыли лазейки в экспортном контроле.

Запросы Конгресса относительно Nvidia

Уоррен и сенатор-демократ Крис Кунс обратились к Латнику, государственному секретарю Марко Рубио и главе аппарата Белого дома Стивену Миллеру с призывом сохранить все документы, касающиеся экспорта передовых чипов Nvidia в Китай и связанных с этим рисков для национальной безопасности.

Сенатор-демократ Рон Уайден и конгрессмен-демократ Ричард Нил также сообщили, что проверяют одобрение администрацией продаж передовых чипов Nvidia китайским компаниям. По их словам, эти компании имеют тревожные связи с правительством Китая, военными и подсанкционными структурами. Законодатели также поставили под сомнение решение администрации разрешить Nvidia продажу чипов H200 в Китай в декабре 2025 года.

Внимание к Латнику усилилось после отставки Дженсена Хуана с должности генерального директора Nvidia. По данным NDTV World, он объявил об этом после сообщений о его личных отношениях с Алис Хуан, руководительницей сингапурской компании Megaspeed, которую власти США подозревают в шпионаже в пользу Пекина. В заявлении Nvidia об отставке Хуана его действия не комментировались.

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