В болгарской Варне на борту судна, которое ранее подверглось удару дрона у румынского побережья Чёрного моря, во время расчистки обломков обнаружили сильно повреждённые человеческие останки. Прокуратура Варны назначила ДНК-экспертизу для идентификации жертв, сообщает NDTV World.

Судно ремонтируют в Варне

Прокуратура не назвала судно, однако отметила, что оно ходило под флагом Сан-Марино. Эти признаки соответствуют химическому танкеру Wine Trader, который 15 октября подвергся удару примерно в 24 километрах к юго-востоку от румынского города Сулина, возле устья Дуная.

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По словам источника AFP в болгарских правоохранительных органах, состояние останков не позволяет достоверно установить число жертв. Собеседник агентства предположил, что это, вероятнее всего, останки шести человек.

Семеро членов экипажа пропали без вести

После удара по Wine Trader семеро из 12 членов экипажа считались пропавшими без вести, ещё пятерых спасли. С начала октября дроны поразили как минимум девять торговых судов у черноморских побережий Румынии и Болгарии. В результате этих атак 34 человека погибли или пропали без вести.

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