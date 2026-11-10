10 ноября на востоке Болгарии произошла крупная дорожно-транспортная авария с участием десятков автомобилей на трассе A1, соединяющей столицу Софию с Бургасом. По словам премьер-министра Румена Радева, погибли 11 человек. Министерство внутренних дел сообщило, что 50 пострадавших доставили в больницы.

Авария на шоссе возле Ямбола

ДТП произошло на покрытом туманом участке автомагистрали возле Ямбола. На место прибыли полицейские, пожарные и бригады скорой помощи. Кадры местных СМИ показали легковые автомобили и грузовики, столкнувшиеся на шести полосах дороги: часть транспортных средств была смята, опрокинута или оказалась на обочине.

Как сообщает Asharq Al-Awsat, генеральный секретарь МВД Любомир Николов заявил, что вероятной причиной аварии был туман. По его словам, столкновение началось после того, как автобус и грузовик столкнулись на полосах в направлении Бургаса.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Спасательная операция продолжается

Главный инспектор регионального управления МВД в Ямболе Тодор Мишинев сообщил Nova TV, что некоторые люди оставались заблокированными в автомобилях. Он отметил, что приоритетом является спасательная операция, а процессуальные и следственные действия проведут после ее завершения.

Радев назвал произошедшее трагедией, сообщил о привлечении самолетов для эвакуации раненых и заявил о намерении посетить место аварии. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, находившаяся с визитом в Болгарии, заявила, что сократит поездку, выразила глубочайшие соболезнования и сообщила о намерении отдать дань уважения спасателям.

Читай нас в