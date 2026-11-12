В Боливии задержали бывшего председателя суда департамента Санта-Крус Альдо Кесаду. Прокурор Марсело Инчаусти сообщил, что Кесаду задержали в его доме в городе Санта-Крус на востоке страны по подозрению в наркоторговле и участии в преступном объединении, пишет Al Jazeera.

Визовые ограничения США

В прошлом месяце Кесада покинул должность председателя суда департамента Санта-Крус после внесения в американский список лиц, в отношении которых действуют визовые ограничения из-за предполагаемых связей с наркоторговлей.

США также аннулировали визы чиновникам из Колумбии, Эквадора и Перу в рамках этой политики. В сентябре администрация президента США Дональда Трампа ввела визовые ограничения в отношении 12 граждан Боливии и членов их семей, сообщал Государственный департамент США.

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Задержания судебных должностных лиц

Кесада является одним из нескольких высокопоставленных представителей боливийской судебной системы, задержанных с сентября по подозрению в связях с наркокартелями. Среди них — бывший генеральный прокурор Рохер Мариака, которого задержали 30 сентября по подозрению в отмывании денег и наркоторговле. Полиция обнаружила в его доме пакеты с наличными.

Президент Боливии Родриго Пас вступил в должность 8 ноября 2025 года, завершив почти 20-летнее правление Движения к социализму. Он стремится укреплять связи с США и присоединил страну к инициативе президента Трампа «Щит Америк» — поддерживаемому США альянсу безопасности для стран Америки.

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