Исследователи Брауновского университета разработали способ изготовления сверхтонких пленок феррита висмута, которые не теряют ферроэлектрических и магнитных свойств. Это может приблизить использование мультиферроиков в компонентах памяти и логики компьютерных чипов с более низким энергопотреблением, в частности для вычислений, связанных с искусственным интеллектом, сообщает ScienceDaily.

Мультиферроики сочетают электрические и магнитные свойства. Небольшое напряжение может изменять их электрическую поляризацию, что потенциально позволяет записывать двоичную информацию с меньшими затратами электроэнергии. Поскольку магнитные характеристики материала связаны с поляризацией, данные также можно считывать магнитным способом.

Как преодолели эффект мертвого слоя

Главным препятствием для применения таких материалов в чипах был так называемый эффект мертвого слоя. При значительном уменьшении толщины мультиферроиков их атомная структура искажалась, а внутренние электрические поля нарушали поляризацию. В результате материал терял ферроэлектрические и магнитные свойства.

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Команда нанесла феррит висмута на основу из скандата диспрозия. Несоответствие между кристаллическими структурами материалов создает сжатие, которое помогает сохранить необходимое атомное строение пленки. Дополнительный металлический слой противодействует нежелательным электрическим полям. Благодаря этому пленка сохраняла свойства даже при толщине в несколько ангстремов.

Альтермагнетизм в сверхтонкой пленке

Во время исследования ученые также обнаружили в материале альтермагнетизм — форму магнетизма, сочетающую отдельные преимущества ферромагнетиков и антиферромагнетиков. По словам руководителя работы, ассистент-профессора инженерии Лукаса Каретты, ферромагнетики дают сильный сигнал для считывания, но являются относительно медленными и создают рассеянные магнитные поля. Антиферромагнетики могут работать быстрее и не создают таких полей, однако их сигнал сложнее обнаружить.

Ученые считают, что такие сверхтонкие пленки могут быть пригодны для компактных и быстрых компонентов памяти и вычислительных систем. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Materials.

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