В Бразилии футболист Алан Рушел, один из шести человек, выживших в авиакатастрофе самолёта, перевозившего команду «Шапекоэнсе» в 2016 году, завершил карьеру после выхода «Жувентуде» в Серию A. В заключительном матче перед завершением выступлений 37-летний игрок вышел на замену на 74-й минуте и помог команде удержать победу над «Ботафого» со счётом 2:0, сообщает BBC Sport.

Прощальный матч

После игры Рушел совершил круг почёта на стадионе «Алфредо Джакони». Перед матчем болельщики внесли футболиста на стадион на плечах. Он присоединился к «Жувентуде», клубу своего детства, в 2023 году.

Рушел рассказал бразильскому телеканалу, что пришёл в клуб в 2007 году, когда тот играл в Серии A, и покидает его также в высшем дивизионе. По словам футболиста, он решил завершить карьеру из-за проблем со здоровьем после двух операций на колене подряд.

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Возвращение после катастрофы

Самолёт, перевозивший команду «Шапекоэнсе», разбился в Колумбии 29 ноября 2016 года. Погиб 71 человек, в том числе 19 футболистов клуба и члены тренерского штаба. Рушел получил тяжёлые травмы и перенёс операцию на позвоночнике, однако через год вернулся в футбол.

Накануне последнего матча он опубликовал видео, в котором вспомнил погибших друзей и партнёров по команде, а также назвал привилегией возможность самостоятельно выбрать момент прощания с футболом. Тем временем «Шапекоэнсе» покинул Серию A после одного сезона: команда выиграла лишь четыре из 34 матчей и вернётся в Серию B.

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