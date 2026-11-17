Бразильская региональная авиакомпания Azul Conecta ввела в эксплуатацию свой первый турбовинтовой самолет Cessna SkyCourier для перевозки сотрудников нефтяной компании Petrobras в Амазонии. Самолет с регистрационным номером PS-ENE прибыл в Бразилию и начал выполнять рейсы 3 ноября 2026 года, сообщает AeroTime.

Четырехлетний контракт с Petrobras

Azul получила четырехлетний контракт на перевозку персонала Petrobras, работающего, в частности, на нефтяных и газовых месторождениях Порту-Уруку в штате Амазонас. Новый двухдвигательный самолет рассчитан на 19 пассажиров — более чем вдвое больше, чем девятиместные Cessna Grand Caravan во флоте Azul Conecta.

Согласно расписанию, представленному компанией CNN Brasil, каждый пятницу SkyCourier будет вылетать из Карауари, делать остановку в Коари и следовать в Манаус, столицу штата Амазонас. По понедельникам он будет выполнять маршрут в обратном направлении. Пассажиры могут покупать билеты на эти рейсы, даже если они не связаны с Petrobras.

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Планы на второй самолет

Генеральный директор Azul Conecta Витор Кордейру сообщил бразильскому изданию UOL, что на части региональных маршрутов спрос уже превышает возможности Grand Caravan, но все еще недостаточен для использования ATR 72. Контракт с Petrobras помог сделать приобретение SkyCourier возможным.

Azul Conecta ожидает получить второй Cessna SkyCourier в первой половине 2027 года. Среди возможных направлений для него рассматривается Барселус — амазонский город, куда авиакомпания уже летает на Grand Caravan. Azul еще не определила дату начала рейсов SkyCourier в Барселус.

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