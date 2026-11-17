В Бразилии в 1605 сообщениях об отравлениях пестицидами в прошлом году упоминались бренды, которые продают европейские химические компании. Таковы результаты анализа данных бразильского Министерства здравоохранения, проведенного Unearthed и Public Eye, сообщает The Guardian.

Всего в более чем 6,7 тысячи медицинских сообщений о сельскохозяйственных пестицидах название конкретного продукта было указано в 2857 случаях. Из них 1420 классифицировали как подтвержденные отравления, еще 1108 — как случаи контакта с веществами. Упоминание бренда в сообщении само по себе не является доказательством того, что именно этот продукт вызвал отравление или смерть.

Вещества, запрещенные в ЕС

Около трети сообщений касались химикатов, запрещенных к применению на фермах Европейского союза из-за рисков для людей и окружающей среды. В то же время европейские производители могут изготавливать такие вещества для экспорта в страны, где их использование разрешено.

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Среди гербицидов британского производства чаще всего упоминался Reglone компании Syngenta, содержащий дикват. В Бразилии зафиксировали 75 случаев с упоминанием диквата, тогда как в 2018–2022 годах их было 36. Reglone отдельно назвали в 44 сообщениях, в том числе в четырех сообщениях о смерти; 26 случаев классифицировали как подтвержденные отравления.

Данные и позиции компаний

В сообщениях, которые анализ отнес к касающимся продукции европейских компаний, зафиксировали 32 смерти. В 31 случае речь шла о подтвержденном отравлении, а 26 смертей зарегистрировали как самоубийства. Продукция Syngenta упоминалась 425 раз, BASF — 179 раз; эти показатели могут пересекаться, поскольку в отдельных сообщениях назывались товары нескольких производителей.

Syngenta заявила, что почти половину связанных с ней случаев не классифицировали как подтвержденные отравления, и раскритиковала интерпретацию данных авторами расследования. Bayer также подчеркнула ограничения базы данных и отметила, что обстоятельства контакта с препаратами независимо не проверялись. BASF сообщила, что серьезно относится к сообщениям о возможной связи ее продукции с отравлениями и проводит оценку таких инцидентов.

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