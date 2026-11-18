В Бразилии около 20 представителей коренного народа ава, живших в добровольной изоляции, подошли к соседней деревне Тавари на территории коренных народов Арарибойя в штате Мараньян. Представители общины гуажажара дали им ямс, после чего группа вернулась в лес.

Бразильское агентство по делам коренных народов Funai ввело экстренный механизм координации с участием служб здравоохранения коренных народов и специализированных полевых групп. Власти будут следить за ситуацией и готовиться к возможным чрезвычайным медицинским ситуациям, сообщает UPI.

Риск инфекций для изолированной общины

Funai подчеркнуло, что изолированные коренные народы особенно уязвимы к инфекционным заболеваниям из-за ограниченного исторического контакта с определенными возбудителями. Исследовательница организации Survival International Сара Шенкер заявила Mongabay, что любая инфекция, которую представители ава могли подхватить от людей во время контакта, может быть для них смертельной.

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По данным Survival International, это первый в новейшей истории случай, когда изолированные ава из Арарибойя массово подошли к другим людям. Шенкер отметила, что эта группа не приближалась к посторонним таким образом на протяжении десятилетий.

Состояние людей и защита территории

Лидеры коренных народов выразили обеспокоенность физическим состоянием части группы: дети и пожилые люди, по их словам, выглядели слишком худыми. В то же время власти не подтвердили факт недоедания и не установили, почему ава решили приблизиться к деревне.

Funai придерживается политики избегания контактов с изолированными группами и защиты их права оставаться отделенными от внешнего мира. Агентство подчеркнуло, что этот эпизод не обязательно означает намерение ава поддерживать постоянные контакты. Территория Арарибойя, площадь которой превышает 1 млн акров, является домом для общин гуажажара и изолированных групп ава.

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