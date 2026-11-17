В Бразилии суд по трудовым спорам должен провести первое слушание по делу крупнейшего в стране кооператива производителей кофе канефора Cooabriel. Прокуратура труда Бразилии (MPT) заявляет, что кооператив не обеспечил надлежащий контроль, чтобы кофе, произведённый в условиях, аналогичных рабству, не попадал в его цепочку поставок. Об этом сообщает The Independent.

Требования прокуратуры

В прошлом месяце MPT добилась предварительного судебного решения, согласно которому Cooabriel обязали принять меры для недопущения такого кофе в свою цепочку поставок. По данным прокуратуры, действующие механизмы проверки кооператива ограничивались сопоставлением бразильского списка нарушителей трудового законодательства с базой данных компании Serasa Experian.

Региональный координатор операции MPT Chain Reaction, прокурор по трудовым вопросам Гвадалупе Лоуро Турос Коуту заявила, что кооператив должен проводить выездные проверки на плантациях, где кофе выращивают и собирают. По её словам, некоторые работники якобы не имели доступа к туалетам или местам для приёма пищи. Других, как утверждается, оформляли как независимых подрядчиков, хотя условия их работы соответствовали наёмному труду.

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Позиция Nestlé

Cooabriel является поставщиком швейцарской пищевой компании Nestlé. Nestlé подтвердила Reuters, что поддерживает коммерческие отношения с кооперативом, однако заявила, что ни один из производителей, которых касается дело, не входил в её цепочку поставок. Компания также сообщила, что будет следить за развитием ситуации, поддерживать диалог с Cooabriel и работать над усилением социальных и экологических практик в цепочке поставок кофе.

Cooabriel отказался от комментариев. По данным Обсерватории по искоренению рабского труда и торговли людьми, с 1995 по 2024 год с кофейных плантаций Бразилии были освобождены 3824 работника, находившихся в условиях, аналогичных рабству. В штате Эспириту-Санту, где базируется Cooabriel, на кофейные плантации пришлось почти две трети таких случаев освобождения за этот период.

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