В Бразилии TSE приостановил подсчет голосов во втором туре президентских выборов после того, как судья Занин продлил голосование во всех штатах до 18:00 по восточному времени США. Об этом сообщает The Rio Times.

Состояние подсчета

По данным издания, подсчет остановили в 16:20 по восточному времени США. На тот момент TSE обработал 0,25% голосов. Пауза касалась официального подсчета, тогда как голосование было продлено.

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Когда возобновят публикацию результатов

По информации The Rio Times, публикацию результатов должны возобновить после закрытия избирательных участков. Во втором туре соревнуются Флавиу Болсонару и Лула. Продление голосования распространяется на все штаты страны, а не на отдельные регионы.

На странице результатов The Rio Times отмечает, что официальный подсчет TSE обновляется каждые 20 минут, начиная с 17:00 по времени Бразилиа, что соответствует 16:00 по восточному времени США.

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