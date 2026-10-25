В Бразилии Высший избирательный суд страны (TSE) перед вторым туром президентских выборов, запланированным на воскресенье, 25 октября 2026 года, изменил адреса 394 избирательных участков. Изменения касаются примерно 122 900 избирателей. Эти участки расположены в 106 местах голосования.

Как сообщает The Rio Times, это составляет 0,08% от общего числа избирательных участков в стране. По состоянию на 15:28 субботы по времени Бразилиа число участков с изменённым адресом выросло с 362 до 394.

Причины изменения адресов

Региональные избирательные суды сообщили TSE, что меняют адреса только в случае крайней необходимости и из-за исключительных обстоятельств. Среди причин названы экстремальные погодные условия, ранее не выявленные проблемы со зданиями, а также соображения общественной безопасности. К погодным факторам отнесли лесные пожары и сильные дожди.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Больше всего участков с изменённым адресом зафиксировали в штате Пара — 58. Далее следуют Минас-Жерайс с 49 участками, Сеара с 30 и Пиауи с 29. В региональном разрезе больше всего изменений пришлось на северо-восток страны — 127 участков, север — 103 и юго-восток — 97.

Как проверить место голосования

Избиратели могут проверить место голосования в официальном приложении e-Título в разделе «Onde votar». Там доступны адрес, номер избирательного участка и избирательная зона. Данные также можно найти на сайте TSE.

Число изменений в этом году значительно меньше, чем во время второго тура выборов 2022 года, когда сообщалось о 5822 таких изменениях. TSE должен опубликовать официальные данные о явке и результатах голосования.

Читай нас в