Городской совет Брисбена одобрил план заключения контракта на модернизацию железнодорожного переезда Линдум в Виннум-Весте стоимостью 105 млн долларов. Как сообщает ABC News, ранее на участке перенесли подземные электросети.

Изменение конфигурации переезда

Федеральное правительство выделит на проект 85 млн долларов, а правительство штата и городской совет — по 10 млн долларов. Переезд перенесут на запад и расположат перпендикулярно путям, а движение через перекрёсток будут регулировать светофоры.

План также предусматривает отмену правого поворота с Сибли-роуд на Кианава-роуд, обустройство совместных дорожек для пешеходов и велосипедистов и велополос. Отвечающий за инфраструктуру в городском совете Райан Мерфи заявил, что нынешнее расположение переезда отвлекает водителей и может привести к случайному выезду автомобилей на пути.

По данным Queensland Rail, в последнем финансовом году Линдум вошёл в десятку переездов с наибольшим количеством опасных сближений с поездами. С 2019 года на этом переезде погибли два человека: пешеход Женевьев Пейн и 32-летняя гражданка Южной Кореи, автомобиль которой столкнулся с поездом.

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Строительство планируют на 2027 год

Тендер на выполнение работ планируют объявить в январе после завершения проектирования. Строительство должно начаться в середине 2027 года и завершиться до конца 2028 года. В плане среди рисков указаны глобальная экономическая неопределённость, рост стоимости топлива, возможное уменьшение количества конкурентных заявок и необходимость согласовывать работы с Queensland Rail.

Мерфи сообщил, что в бюджете предусмотрен резерв около 30%. По его словам, специалисты городского совета уже нанесли на схемы инженерные сети под перекрёстком, в том числе газопровод высокого давления, линии передачи данных, железнодорожную сигнализацию, водопроводы и канализацию.

Проект в Куперс-Плейнс без сроков

В то же время проект путепровода над переездом на Баундари-роуд в Куперс-Плейнс, который реализует правительство штата, до сих пор не имеет определённой даты начала строительства. Работы там должны были начаться в 2025 году.

Федеральный депутат Джули-Энн Кэмпбелл заявила, что консультации и проектирование завершены, земля выкуплена, а здания снесены, однако дату начала работ до сих пор не определили. Департамент транспорта и главных дорог Квинсленда сообщил, что остаётся приверженным проекту для будущей реализации, а планирование находится на продвинутой стадии.

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