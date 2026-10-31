Полиция в Брисбене, Австралия, предъявила обвинения трём людям после серии предполагаемых вооружённых ограблений, связанных с автомобилем Haval H6. Как сообщает ABC News, двух женщин и мужчину задержали после преследования автомобиля, который полиция считает угнанным.

Угроза ножом в Кураби

Правоохранителей вызвали в дом в южном пригороде Брисбена Кураби около 15:15 в пятницу. По версии полиции, мужчина и женщина угрожали жительнице дома ножом, а затем пытались угнать её автомобиль.

Следователи также заявили, что те же люди могут быть причастны к попытке вооружённого ограбления в Саннибанк-Хиллз ранее в тот же день. По данным полиции, после инцидентов они уехали на чёрном Haval H6, который был угнан с автомойки в Гудне в среду.

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Преследование через пригороды

Около 17:00 автомобиль заметили в Уотерфорде, после чего полицейский вертолёт начал отслеживать его движение. На опубликованном полицией видео видно, как машина опасно движется через Форест-Лейк, Самнер-Парк, Коринду и Индорупилли.

В одном из эпизодов автомобиль проехал через территорию автозаправочной станции и едва не задел велосипедиста. В 18:13 в Милтоне полиция применила устройство для спуска шин. Через семь минут машина остановилась на Хейли-роуд в соседнем пригороде Сент-Люсия.

26-летней женщине из Морнингсайда и 22-летней женщине из Кингстона предъявили несколько обвинений, в том числе в вооружённом ограблении и незаконном использовании транспортного средства. 24-летнему мужчине из Форест-Лейка предъявили 12 обвинений. Все трое должны были предстать перед магистратским судом Брисбена в субботу. Полиция просит очевидцев, в том числе владельцев видеорегистраторов, предоставить информацию.

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