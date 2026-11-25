В Великобритании люди в возрасте 16–44 лет стали реже заниматься сексом: типичное число сексуальных контактов за предыдущие четыре недели снизилось с четырех в 1990 году до двух в 2022–2024 годах. Такие результаты четвертого Национального исследования сексуальных установок и образа жизни Natsal-4 обнародовали ученые, сообщает News-Medical.

В исследовании, проведенном с сентября 2022 года по январь 2024 года, приняли участие около 6 700 случайно отобранных жителей Англии, Шотландии и Уэльса в возрасте 16–59 лет. Первые пять научных работ по результатам опроса опубликовал журнал The Lancet.

Меньше сексуальных контактов среди молодежи

77% респондентов в возрасте 16–59 лет сообщили, что занимались сексом в течение последнего года, а 89% — хотя бы раз в жизни. Медианное число сексуальных партнеров за всю жизнь составило пять.

Сокращение частоты сексуальных контактов среди более молодых респондентов исследователи в значительной степени связывают с ростом доли тех, кто никогда не занимался сексом. Об этом заявили 38% женщин и 28% мужчин в возрасте 16–24 лет, тогда как в предыдущих волнах исследования этот показатель составлял около одной пятой. В то же время среди людей в возрасте 35–44 лет, имевших сексуальный опыт, частота контактов также снизилась за последнее десятилетие с трех до двух раз в месяц.

Доля женщин 16–44 лет, которые когда-либо занимались сексом с партнершей того же пола, за десятилетие выросла с 7% до 14%. Среди мужчин соответствующий показатель увеличился с 4% до 12%. Авторы отметили, что масштаб этого роста может быть несколько завышен, поскольку лесбиянки, геи и бисексуальные люди немного чаще участвовали в последнем опросе.

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Потребность в медицинских услугах сохраняется

Среди 16–24-летних, имевших сексуальный опыт и партнеров только другого пола, 26% женщин и 29% мужчин сообщили о поведении, связанном с риском инфекций, передающихся половым путем. Речь, в частности, идет о четырех или более партнерах за год, сексе без презерватива с двумя или более партнерами либо параллельных сексуальных партнерствах в течение предыдущих пяти лет.

Около 19% женщин, которые могли незапланированно забеременеть, не использовали эффективный метод контрацепции. Среди женщин в возрасте 16–24 лет использование гормональной контрацепции за десятилетие снизилось с 65% до 50%. В то же время 42% беременностей за предыдущий год были либо незапланированными, либо вызывали у женщин смешанные чувства.

Снижение тестирования на хламидиоз

Ученые также зафиксировали снижение обращений молодых людей в службы сексуального здоровья. Среди женщин 16–24 лет, имевших сексуальный опыт и партнеров только другого пола, этот показатель остался на уровне 23%, а среди мужчин за десятилетие уменьшился с 16% до 8%. Тестирование молодых женщин на хламидиоз сократилось с 54% до 18%.

В то же время программа вакцинации против вируса папилломы человека дала заметный результат: среди женщин в возрасте 18–29 лет доля инфекций двумя типами ВПЧ, вызывающими большинство случаев рака шейки матки, снизилась на 86% — с 8,7% до 1,6%. Все зафиксированные инфекции в этой группе были у невакцинированных женщин.

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