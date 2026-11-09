В Великобритании около 20 тысяч иностранных правонарушителей проживают в общинах, свидетельствуют данные Министерства внутренних дел страны. Среди них — 642 гражданина Ирака и 596 граждан Алжира, сообщает The National.

Издание отмечает, что сотни граждан Ирака и Алжира находятся под действием приказов о депортации. Данные, обнародованные для The Times, показывают: доля депортированных среди граждан Алжира составляет 4,2%, а среди граждан Ирака — 3,4%.

Данные о выдворении

По информации источника, 773 правонарушителя ожидали депортации в Нигерию. Еще 775 правонарушителей с Ямайки, в отношении которых применялись миграционные меры, также проживали в общинах.

Количество возвращений из Великобритании выросло с 8 тысяч в 2020 году, когда у власти находились консерваторы, до 36 тысяч в 2025 году при правительстве лейбористов. При этом на иностранных правонарушителей приходилось менее 30% всех лиц, возвращенных или выдворенных из страны.

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Правила депортации

После изменений в законодательстве, вступивших в силу в этом году, в список на депортацию вносят всех иностранных правонарушителей, приговоренных к лишению свободы на срок более года. Согласно приведенным данным, граждан стран ЕС возвращают в их государства чаще, чем выходцев из других стран.

Теневой министр внутренних дел Крис Филп обвинил правительство в том, что оно позволяет иностранным преступникам оставаться в стране. В МВД Великобритании заявили, что каждого иностранца, получившего тюремный срок, при первой возможности передают на рассмотрение вопроса о депортации, а после выдворения ему запрещают возвращаться. По данным ведомства, за два года после последних выборов вернули или депортировали почти 12 тысяч иностранных преступников, в том числе убийц и насильников.

Среди упомянутых в материале алжирцев — 24-летний Брахим Каддур-Шериф, прибывший в Британию в 2019 году по гостевой визе. В конце 2025 года его по ошибке освободили из тюрьмы Уондсворт в Лондоне, после чего начались поиски. Позднее его судили по делам, касавшимся кражи со взломом, ношения ножа и нападения на сотрудника экстренной службы; после окончания срока наказания его должны депортировать.

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