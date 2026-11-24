В Великобритании около 3,8 млн человек, среди которых почти миллион детей, жили в условиях крайней нужды в прошлом году. Об этом свидетельствует исследование, проведенное Университетом Хериот-Уотт совместно с исследовательской компанией Verian при финансировании Фонда Джозефа Раунтри, сообщает Anadolu Agency.

Нехватка средств на базовые потребности

Под крайней нуждой исследователи понимают ситуацию, когда люди или домохозяйства не могут обеспечить базовые потребности: питание, надлежащую одежду, отопление и средства гигиены. Согласно исследованию, миллионы жителей страны испытывали трудности с оплатой этих необходимых вещей.

Показатели крайней нужды остались на уровне 2022 года. Как отмечается в исследовании, тогда этот уровень был почти в два с половиной раза выше, чем в 2017 году.

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Самый высокий уровень в Лондоне

Среди регионов Великобритании самый высокий уровень крайней нужды зафиксировали в Лондоне: с ней столкнулись примерно 2% домохозяйств в период, охваченный исследованием. Это почти вдвое больше, чем в Юго-Западной Англии, где доля пострадавших домохозяйств была самой низкой.

В самом Лондоне самый высокий в стране показатель выявили в боро Ньюэм, где к категории домохозяйств в состоянии крайней нужды отнесли более 3%. В Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии уровень крайней нужды был ниже, чем в Англии и в Великобритании в целом. Самый низкий показатель среди этих трех частей страны зарегистрировали в Уэльсе, далее следовала Шотландия, а Северная Ирландия имела несколько более высокую долю.

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