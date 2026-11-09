В Великобритании 15 578 из 23 538 мер иммиграционного контроля в 2025 году, или 66,1%, не завершились арестами. Речь идет о рейдах на рабочих местах и в жилых помещениях, а также о выборочных проверках. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные, полученные по запросам о доступе к информации.

Ордера использовали нечасто

Согласно этим данным, в 2025 году иммиграционные службы проводили в среднем 60 контрольных мероприятий ежедневно. Ордер использовали лишь в 25,81% случаев, когда сотрудники службы входили в помещения. Критики считают, что это может свидетельствовать о проведении проверок на основании недостаточно надежной информации.

Почти 89% сообщений о предполагаемых нарушениях иммиграционного законодательства поступили от общественности или через благотворительную организацию Crimestoppers, которая собирает анонимные сообщения. Около 2% таких сообщений поступили от полиции.

Министерство внутренних дел Великобритании отвергло обвинения в проведении необоснованных рейдов. В ведомстве заявили, что перед началом операций тщательно проверяют оперативную информацию.

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Проверка ресторана в Корнуолле

В прошлом месяце сотрудники иммиграционной службы без ордера вошли в индийский ресторан Sultanz в Камборне, графство Корнуолл. Владелец заведения Самсу Али рассказал, что сотрудников попросили предоставить персональные данные.

Работника ресторана Нану Миа заковали в наручники и задержали, однако позднее освободили после того, как его сестра принесла удостоверение, которое помогло подтвердить его право на работу в Великобритании. По словам Али, после рейда число посетителей ресторана существенно снизилось, несмотря на отсутствие установленных нарушений иммиграционных правил в заведении.

По законодательству страны сотрудники иммиграционного контроля могут без ордера входить в лицензированные заведения, в частности рестораны, пабы, отели и кафе, если там продают алкоголь или предлагают горячую еду поздно вечером. В других случаях они могут попросить согласия арендатора, менеджера или владельца помещения; более чем в 12 тысячах случаев в 2025 году доступ получали именно таким способом.

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