Британский профсоюз актёров Equity согласовал с теле- и кинопродюсерами соглашение о защите исполнителей при использовании их цифровых копий. Документ предусматривает право актёров получать оплату за такое использование и давать или не давать на него согласие, сообщает The Guardian.

Трёхлетнее соглашение, подписанное с Producers Alliance for Cinema and Television, должны вынести на голосование 8 тысяч членов Equity. Руководство профсоюза рекомендует его одобрить. Документ также предусматривает повышение ставок оплаты труда на 24% для крупных художественных фильмов и на 9% для телевизионных проектов.

Согласие для конкретного проекта

Новые контракты должны чётко определять, что продюсеры получают разрешение на использование цифровой копии актёра только для конкретного проекта, а не неограниченное общее согласие. Отдельное одобрение исполнителя потребуется, если цифровой дублёр или цифровые изменения существенно изменят сцены с согласованным уровнем наготы или имитацией сексуальной активности.

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Соглашение также запрещает продюсерам использовать цифровую копию во время забастовки в случаях, когда для такого использования требуется согласие актёра.

Опасения по поводу сканирования

В декабре прошлого года 99% участников консультативного голосования Equity поддержали возможные трудовые действия и отказ от сканирования на съёмочных площадках без дополнительных гарантий в отношении искусственного интеллекта. Актёры опасались, что данные сканирования тела могут использовать для обучения моделей ИИ на их внешности или позах, что может лишить их работы.

В то же время Equity отметила, что соглашение не устанавливает прямых контрактных гарантий в отношении использования актёрских исполнений для обучения систем ИИ. Цифровые копии могут также создаваться на основе фотографий, сделанных во время самого производства, без отдельного сканирования. Продюсеры должны ограничивать доступ к таким копиям лицами, которым он необходим для работы, и прилагать коммерчески обоснованные усилия для защиты от несанкционированного доступа, использования или копирования.

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