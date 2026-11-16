В Великобритании барристеров могут отстранить от практики за распространение мифов об изнасиловании при защите клиентов в суде. Министр юстиции Алекс Норрис направил письмо регулятору профессии после процесса над комиком Расселлом Брэндом, сообщает The Guardian.

Обращение к регулятору

Норрис заявил, что для юридической профессии неприемлемо распространять в суде мифы о пострадавших от изнасилования. В письме в Совет по стандартам адвокатуры он призвал регулятора четко сообщить профессиональному сообществу о вреде таких утверждений и подчеркнул, что нарушение правил может повлечь дисциплинарные последствия.

Представитель Совета по стандартам адвокатуры заявил, что дела об изнасиловании и сексуальном насилии должны решаться на основе доказательств, а не предубеждений. По его словам, орган создал экспертную группу, которая консультирует по вопросу усиления стандартов для барристеров по делам об изнасиловании и тяжких сексуальных преступлениях.

Процесс над Расселлом Брэндом

Во время процесса в Королевском суде Саутуарка защита Брэнда предположительно использовала аргументы, которые считают мифами об изнасиловании. В частности, прозвучало утверждение, что заявительницам не следует верить, поскольку они не кричали, не били ногами и не убегали.

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В заключительной речи барристер Брэнда Иан Винтер заявил присяжным, что комик не мог быть насильником, поскольку его обвинительницы не сопротивлялись, не кричали и не пытались уйти. Винтер сам сообщил о себе в Совет по стандартам адвокатуры после критики его поведения в суде и разговора с журналистом Sunday Times вне суда.

Брэнда признали виновным в нападениях на четырех из шести женщин, дававших показания. Он отбывает наказание сроком 10,5 года по одному пункту обвинения в изнасиловании и трем пунктам обвинения в сексуальных нападениях.

Совет адвокатов, представляющий профессию, подчеркнул: обвиняемый, который отрицает изнасилование, имеет право проверять доказательства в суде. В то же время организация подчеркнула важность независимости регулятора от правительства.

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