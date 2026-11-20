Суд в Ньюкасл-апон-Тайне, Великобритания, признал 24-летнего Микку Ли Андерсона виновным в подготовке террористического нападения на Royal Hotel в городе Халл, где проживали просители убежища. Как сообщает Channel NewsAsia, мужчина планировал использовать зажигательные смеси.

Подготовка нападения

Прокуратура заявила, что Андерсон изготавливал коктейли Молотова и проводил разведку возле отеля. По данным обвинения, он рассказал знакомому о намерении атаковать здание и убить как можно больше мигрантов, находившихся там.

Андерсон отрицал, что намеревался совершить насилие. В то же время прокурор Адам Биркби заявил присяжным, что мужчину вдохновляли взгляды белого национализма, он одобрительно высказывался об Адольфе Гитлере и нацизме и предпринял практические шаги для подготовки атаки.

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Решение суда

После судебного процесса в Королевском суде Ньюкасла Андерсона признали виновным в подготовке террористического акта и хранении оружия с террористической целью. Приговор ему должны назначить в 2027 году.

Royal Hotel ранее был одним из мест антииммиграционных беспорядков, охвативших Великобританию в 2024 году после убийства трех девочек в Саутпорте.

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