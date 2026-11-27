Volvo Construction Equipment поставила четыре электрических сочленённых самосвала A40 консорциуму BMJV для работ по проекту Lower Thames Crossing в Великобритании. Машины уже задействовали в строительстве транспортного перехода, включающего тоннели под рекой Темзой. Об этом сообщает Electrek.

Самосвалы для строительства перехода

BMJV является совместным предприятием Bouygues Travaux Publics и J Murphy & Sons. Директор программы Lower Thames Crossing в BMJV Шон Пидкок заявил, что электрические машины позволяют выполнять тяжёлые работы без выхлопных выбросов и с меньшим воздействием на людей, работающих или живущих рядом со стройплощадкой.

Протяжённость проекта Lower Thames Crossing составляет около 14,3 мили, он предусматривает более 2,5 мили тоннелей под Темзой. После завершения он должен соединить Кент и Эссекс и почти вдвое увеличить пропускную способность дорог к востоку от Лондона.

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Питание от зелёного водорода

Электросеть на площадке недоступна, поэтому BMJV использует для зарядки самосвалов генераторы на топливных элементах, работающие на произведённом в Великобритании зелёном водороде. Такие генераторы не создают выхлопных выбросов и работают тише техники с двигателями внутреннего сгорания.

Volvo A40 Electric имеет грузоподъёмность 39 тонн, электромотор мощностью 350 кВт и литий-ионную батарею ёмкостью 540 кВт·ч. Заряда аккумулятора хватает до шести часов непрерывной работы, а система рекуперативного торможения обычно может собрать достаточно энергии для полной смены. От скоростного зарядного устройства мощностью 350 кВт батарея заряжается с 10% до 90% примерно за час.

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