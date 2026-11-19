В Винчестере в Великобритании четырёх мужчин признали виновными в изнасиловании или сексуальном насилии в отношении Джоанн Янг. Как сообщает Cyprus Mail, женщину на протяжении более десяти лет неоднократно одурманивал её тогдашний муж Филип Янг, который также размещал в интернете объявления о ней для незнакомцев.

Дело рассматривал Королевский суд Винчестера. Преступления, по которым четырёх обвиняемых признали виновными, были совершены в период с 2016 по 2023 год. Джоанн Янг отказалась от предусмотренного законом права на анонимность после того, как узнала о действиях своего бывшего мужа.

Решение суда по четырём мужчинам

32-летнего Коннора Сандерсона-Дойла признали виновным по одному эпизоду сексуального насилия и одному эпизоду насилия с проникновением. 62-летнего Ричарда Уилкинса признали виновным по одному эпизоду изнасилования и одному эпизоду насилия с проникновением.

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48-летнего Нормана Макони признали виновным по одному эпизоду изнасилования, а 38-летнего Мохаммеда Хассана — по одному эпизоду сексуального насилия. В свою защиту мужчины заявляли, что считали действия Джоанн Янг добровольными и воспринимали ситуацию как общую фантазию с её тогдашним мужем.

Наказание назначат в следующем месяце

Филип Янг, 50-летний бывший местный советник, в январе признал вину по более чем 50 пунктам обвинения в отношении бывшей жены. Среди них — 11 эпизодов изнасилования, а также обвинения, связанные с записью насилия и публикацией этих материалов в интернете сотни раз.

Ещё один мужчина, 47-летний Дин Гамильтон, ранее признал вину в изнасиловании, насилии с проникновением и сексуальном насилии. Наказание пятерым мужчинам, включая четырёх признанных виновными и Гамильтона, а также Филипу Янгу должны назначить в следующем месяце. Судья Пушпиндер Саини заявил, что им грозят значительные сроки лишения свободы.

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