В Соединенном Королевстве правительственные планы могут перевести около 200 тысяч заявителей, чьи прошения об убежище были удовлетворены, на режим, при котором их статус будут пересматривать каждые 30 месяцев. Ранее этим людям обещали возможность подать заявление на бессрочное разрешение на проживание через пять лет. Об этом сообщает The Guardian.

Что предусматривает план

В марте правительство заверяло, что взрослые и дети, которым предоставили пятилетнее разрешение на пребывание по результатам заявлений об убежище или дополнительных обращений, поданных до 1 марта 2026 года, смогут обратиться за бессрочным разрешением на проживание через пять лет.

В то же время в примечании к новому документу Министерства внутренних дел указано, что беженцев, которые не прибыли безопасными и законными маршрутами и подали заявления об убежище до 2 марта 2026 года, переведут в режим Core Protection. В частности, это касается людей, прибывших нерегулярным путем, например на малых лодках.

По схеме Core Protection взрослым и их детям первоначально предоставляют разрешение на пребывание сроком на 30 месяцев, которое затем необходимо продлевать. Если условия в стране происхождения будут признаны безопасными, статус беженца могут отменить.

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Реакция на предложения

В Refugee Council заявили, что такие планы создадут тревогу и неопределенность для сотен тысяч беженцев. Главный аналитик организации по вопросам политики Джон Фитонби считает, что тысячам людей, рассчитывавших получить возможность оформить бессрочный статус через несколько недель или месяцев, может потребоваться ждать еще 25 лет.

Министр внутренних дел Шабана Махмуд в прошлом году заявляла, что 30-летний срок до получения права на бессрочное проживание будет касаться лиц, незаконно въехавших в страну и не имеющих статуса беженца. В понедельник она сказала депутатам, что право жить в Соединенном Королевстве бессрочно больше не будут предоставлять мигрантам почти автоматически после пяти лет, а его нужно будет заслужить по новой модели.

В Министерстве внутренних дел Великобритании, комментируя анализ Refugee Council, заявили, что политика не изменилась со времени прошлогодних предложений. При этом ведомство отказалось отдельно комментировать предыдущее заявление Махмуд и примечание в новом документе.

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