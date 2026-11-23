В Бриджуотере, графство Сомерсет, Великобритания, строительная компания TSL решила выйти из проекта гигафабрики аккумуляторов Agratas стоимостью 5,2 млрд фунтов стерлингов. Это уже второй главный подрядчик, покинувший проект за пять месяцев, сообщает The Guardian.

Agratas и Jaguar Land Rover входят в индийский конгломерат Tata Group. Завод в Сомерсете должен производить батареи для Jaguar Land Rover — крупнейшего работодателя британской автомобильной промышленности. Правительство Великобритании пообещало предоставить проекту 380 млн фунтов стерлингов государственной поддержки, хотя выплачена еще не вся сумма.

Спор о сроках и стоимости

По данным трех собеседников издания, TSL, официальное название которой — Tonroe Group, не смогла согласовать с Agratas условия работы. Два источника утверждают, что причиной разногласий стали сроки реализации и стоимость проекта.

Ожидается, что TSL покинет строительную площадку в течение двух или трех месяцев. Новый генеральный подрядчик пока не определен. Одним из возможных вариантов называют NG Bailey, которая уже выполняет на площадке механические, электротехнические и сантехнические работы.

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В июне Agratas в сжатые сроки прекратила сотрудничество с предыдущим генподрядчиком Sir Robert McAlpine. По словам одного из собеседников The Guardian, стороны все еще обсуждают условия выхода компании из проекта.

Срок запуска и поставки для JLR

Tata объявила о строительстве гигафабрики в 2023 году. Изначально производство планировали начать в 2026 году и создать до 4 200 рабочих мест, однако позднее старт перенесли на 2027 год. Замена главного подрядчика во второй раз за пять месяцев усилила сомнения относительно достижения последней цели — начала выпуска батарей в январе 2028 года. В то же время Agratas официально не объявляла о новом переносе запуска.

Представитель Agratas заявил, что компания соблюдает график выполнения обязательств перед клиентами. По его словам, площадка в Сомерсете является крупным и сложным проектом индустриализации, а поставщики помогают подготовить предприятие к этапу запуска.

По информации издания, Jaguar Land Rover уже обеспечила поставки батарей от других производителей, поэтому ее планы по наращиванию продаж новых электрических Land Rover и Jaguar не должны пострадать. Однако первые такие автомобили будут использовать батареи не британского производства. Каркас здания завода в основном завершен, а National Grid начала работы над подстанцией, которая должна обеспечить предприятие большими объемами электроэнергии.

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