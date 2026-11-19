В Великобритании Мостафу Сепахванда и Фархада Манеша признали виновными в шпионаже против журналистов-диссидентов в интересах иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). По данным The National, материалы следствия и перехваченные сообщения также свидетельствуют, что обещанные исполнителям крупные вознаграждения часто не поступали.

Обещанные деньги не поступили

Лондонская полиция сообщила, что Сепахванда частично мотивировало обещание получить 150 тысяч фунтов стерлингов, или около 200 тысяч долларов, от контактов в КСИР. В то же время сообщения, найденные в его телефоне, свидетельствовали, что денег он так и не получил.

Сепахванд, который подрабатывал продажей автомобилей, жаловался контактам на расходы. Он считал, что его автомобиль могли скомпрометировать из-за наблюдения за местом его проживания, поэтому приобрел другую машину и, по его словам, оставил семью в долгах. Также он заявлял, что потратил 8 тысяч фунтов собственных средств и требовал перевести не менее 10 тысяч фунтов авансом, учитывая криминальные риски такой деятельности.

Старший координатор британской контртеррористической полиции Вики Эванс после вынесения приговора предупредила, что людей нередко вербуют через социальные сети обещаниями значительных сумм. При этом исполнители берут на себя все риски и могут не получить вознаграждение либо получить только его часть.

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Дела в США

В США Министерство юстиции заявило, что Шахрам Пурсафи, также известный как Мехди Резаи, предположительно пытался организовать убийство бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона от имени сил «Кудс». Согласно судебным документам, в 2021 году он предлагал 200 тысяч долларов за убийство и 1 миллион долларов за другое задание. После переговоров сумма за убийство Болтона выросла до 300 тысяч долларов, однако платеж не поступил.

По данным Минюста США, Пурсафи объяснял задержку отсутствием одобрения высокопоставленных представителей КСИР. Ему предъявили обвинения в 2022 году; по информации издания, он находится в Иране. ФБР объявило награду до 20 миллионов долларов за информацию, которая приведет к его аресту или осуждению.

Подобный спор об авансовом платеже возник в деле о заговоре против ирано-американской журналистки и активистки Масих Алинеджад. Прокуроры заявили, что Фархад Шакери, которого они назвали связанным с КСИР агентом в Тегеране, нанял в США Карлайла Риверу и Джонатана Лоудхолта за 100 тысяч долларов. Лоудхолт в 2024 году признал вину в заговорах, связанных с преследованием и отмыванием денег, а Ривера был приговорен к 15 годам лишения свободы за заговор с целью убийства.

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