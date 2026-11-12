Суд в Вулидже, Великобритания, признал двух граждан Ирана виновными в содействии иностранной разведывательной службе. По данным Cyprus Mail, дело касается слежки за журналистами персоязычного телеканала Iran International, который критически освещает деятельность иранских властей.

Решение суда

41-летний Мостафа Сепахванд был признан виновным по двум пунктам обвинения в соответствии с британским Законом о национальной безопасности. 46-летний Фархад Джавади Манеш был признан виновным по одному пункту — в содействии иностранной разведывательной службе.

Сепахванд также был признан виновным по обвинению, связанному с планом нападения на одну или несколько целей, о котором заявляло обвинение. Манеш был оправдан по второму обвинению, касавшемуся подготовки нападения. Наказание обоим осужденным должны определить в следующем месяце.

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Слежка за сотрудниками телеканала

Прокуратура в начале процесса заявила, что Сепахванд и Манеш следили за сотрудниками Iran International с августа 2024 года по март 2025 года. По словам старшего координатора контртеррористической полиции Вики Эванс, Сепахванд действовал по указаниям Корпуса стражей исламской революции или посредников иранской разведки.

Полиция сообщила, что это первый случай осуждения граждан Ирана по Закону о национальной безопасности, принятому в 2023 году для противодействия угрозам со стороны иностранных государств. Иран неоднократно отрицал причастность к шпионажу или иной подобной деятельности. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи ранее заявлял, что его беспокоили аресты Сепахванда и других людей в мае 2025 года.

Третий обвиняемый, 57-летний Шапур Калехали Хани Нури, был оправдан судом по обоим пунктам обвинения.

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