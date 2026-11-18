В Великобритании профессора Питера Хиндмарша, выступавшего экспертом обвинения по делу медсестры Люси Летби, в марте 2023 года отстранили от лечения пациентов. Как сообщает The Guardian, решение принял University College London Hospitals Trust во время судебного процесса над Летби в Манчестере, однако присяжных о нём не проинформировали.

Хиндмарш — детский эндокринолог, который заявил в суде, что двое младенцев в больнице Countess of Chester, вероятно, подверглись отравлению инсулином через пакеты с внутривенной жидкостью. Его показания о возможном отравлении инсулином считались ключевыми для обвинения. В материале не приводятся прямые или криминалистические доказательства того, что именно Летби или кто-то другой добавлял инсулин в пакеты.

Замечания больницы

По данным издания, медицинский директор UCLH Тим Ходжсон сообщил британскому медицинскому регулятору General Medical Council, что больница не может принять уровень риска, который, по её мнению, Хиндмарш представлял для детей и молодых людей даже при тщательном надзоре. Среди причин были названы опасения относительно безопасности его советов пациентам по поводу инсулина.

В двух случаях профессор, по утверждению Ходжсона, самостоятельно советовал семьям прекратить вводить детям инсулин дома. У одного пациента произошёл эпизод диабетического кетоацидоза — опасного для жизни осложнения, связанного с тяжёлой нехваткой инсулина. В то же время Ходжсон отметил, что неясно, совпал ли этот эпизод по времени с предполагаемым советом Хиндмарша. В больнице также выразили обеспокоенность тем, что он чрезмерно сосредотачивался на редких причинах гипогликемии и диабета.

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Решение медицинского трибунала

General Medical Council, который уже расследовал профессиональную пригодность Хиндмарша, просил приостановить его врачебную регистрацию. В апреле 2023 года медицинский трибунал не поддержал это ходатайство, но постановил, что при лечении пациентов врач может работать только под непосредственным наблюдением. Трибунал отметил, что не может установить, были ли формально нарушены предыдущие ограничения, однако три случая, на которые указал UCLH, вызвали вопросы о безопасности пациентов.

Защита Летби знала о расследовании General Medical Council, но, по данным The Guardian, не была проинформирована об отстранении Хиндмарша от клинической практики и решении трибунала. Издание отмечает, что эти сведения могли дать защите основания оспаривать надёжность эксперта или просить суд проинформировать присяжных.

Дело Люси Летби

Летби признали виновной в убийстве семи младенцев и покушениях на убийство ещё семи и назначили ей 15 пожизненных сроков без права на досрочное освобождение. Апелляционный суд отклонил её обращение, а сама Летби настаивает на невиновности. Её адвокат Марк Макдональд обратился в Комиссию по пересмотру уголовных дел с просьбой направить дело в Апелляционный суд.

Хиндмарш не ответил на вопросы The Guardian относительно замечаний больниц, расследования регулятора и раскрытия этой информации в ходе процесса. Эксперты, предоставившие заключения в поддержку обращения Летби, оспаривают его оценки и заявляют, что анализы крови на основе иммуноанализов, использованные обвинением, могут давать ложные результаты.

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