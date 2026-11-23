В Великобритании доля подростков в возрасте от 10 до 15 лет, сообщавших о значительных эмоциональных трудностях, выросла примерно с 11% в 2009 году до более чем 27% в 2024 году. Наиболее выраженным этот рост был среди девочек: в 2024 году повышенные показатели были у около 39% девочек против 16% мальчиков, сообщает News-Medical со ссылкой на исследование в European Journal of Epidemiology.

Данные 15 волн опроса

Учёные из Университета Манчестера, Университетского колледжа Лондона и Кембриджского университета проанализировали данные 16 356 участников UK Household Longitudinal Study за 2009–2024 годы. Всего исследователи использовали 46 218 наблюдений; медианная продолжительность наблюдения за участником составила три года.

Психологическое состояние оценивали с помощью анкеты Strengths and Difficulties Questionnaire. Повышенные баллы в ней означают наличие существенных симптомов, но не являются клиническим диагнозом. Рост эмоциональных трудностей ускорился после 2014 года, а затем ещё раз после 2019 года. Симптомы гиперактивности держались на уровне около 16% до 2017 года, однако к концу исследования превысили 27%, особенно среди девочек.

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Рискованное поведение снижалось

Одновременно исследователи зафиксировали снижение нескольких видов рискованного поведения. Реже сообщалось об употреблении алкоголя, курении, конфликтах с родителями и уходе из дома после 21:00 без ведома родителей. Доля подростков с поведенческими проблемами сократилась примерно с 14% до 11%; снижение прежде всего обеспечили мальчики, тогда как среди девочек показатель немного вырос.

Некоторые привычки, связанные со здоровьем, ухудшились. Доля тех, кто пользовался социальными сетями не менее четырёх часов в будние дни, почти удвоилась — с 6,2% в 2009/10 годах до 11,7% в 2023/24 годах. Еженедельное потребление фастфуда выросло с 18% до 26%, а доля тех, кто занимался спортом или фитнесом менее трёх дней в неделю, — примерно с 25% до 35%. Употребление электронных сигарет в течение жизни между 2016/17 и 2023/24 годами увеличилось на 59%.

Авторы подчеркнули, что все показатели основывались на самооценках, а снижение участия в опросе могло повлиять на результаты. Наблюдательный характер исследования также не позволяет установить причины выявленных изменений.

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