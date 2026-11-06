В Великобритании индийскому капитану Аджаю Панту предъявили обвинения в предполагаемом нарушении санкций против Российской Федерации — государства-агрессора. Он остается под стражей после того, как британские военные 14 июня перехватили в Ла-Манше нефтяной танкер MT Smyrtos, которым он командовал. Суд отказал капитану в освобождении под залог, а в случае признания виновным ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает Al Jazeera.

Перехват в международных водах

По данным Министерства обороны Великобритании, операцию по захвату MT Smyrtos санкционировал тогдашний премьер-министр Кир Стармер. В ней были задействованы вертолеты Chinook, Merlin Mk4 и Wildcat, патрульный самолет P-8A Poseidon, фрегат и корабль противоминной обороны.

На момент перехвата танкер находился в международных водах за пределами территориальной юрисдикции Великобритании. Судно перевозило нефть из России и направлялось в Индию через Суэцкий канал. По данным британских властей, MT Smyrtos связан с так называемым теневым флотом — сетью судов, которые, по утверждению западных государств, помогают Москве обходить экономические ограничения на экспорт нефти и газа.

Танкер ранее ходил под флагом Гамбии, а в декабре 2025 года перешел под флаг Камеруна. В то же время Lloyd’s List Intelligence сообщал, что в июне судно уже было исключено из камерунского реестра. Владельцем MT Smyrtos является китайская компания.

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Вопросы морского права

Юристы и представители профсоюзов моряков назвали дело Панту исключительным. По их словам, другие европейские страны также задерживали суда, подозреваемые в нарушении санкций против России, однако членов экипажей в основном отпускали. Во Франции в этом году капитана предполагаемого судна теневого флота судили заочно, а суд в Финляндии отклонил обвинения против капитана российского нефтяного танкера из-за отсутствия юрисдикции.

Основатель организации Human Rights At Sea Дэвид Хэммонд заявил, что решение британского суда может определить границы ответственности капитанов за перевозку санкционных грузов. Он также указал на риск криминализации моряков, которые могут не знать о незаконных грузах или не иметь полномочий принимать решения относительно маршрутов и коммерческих операций судна.

Британское Минобороны ссылается на положения Конвенции ООН по морскому праву, которые позволяют военному кораблю проверить флаг торгового судна при обоснованном подозрении, что оно не имеет национальности. В то же время право государств применять собственные санкционные режимы в отношении судов и экипажей в международных водах остается спорным вопросом международного права.

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