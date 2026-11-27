В Великобритании Департамент труда и пенсий сообщил о киберинциденте, который повлиял на его системы. Как сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters, ведомство в целях безопасности выводит из работы часть сервисов.

Выплаты сохранятся

Департамент заверил, что люди и далее будут получать регулярные выплаты социальной помощи и пенсии в обычном режиме. Ведомство также выразило надежду в ближайшее время восстановить работу сервисов.

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Для расследования инцидента департамент сотрудничает с Национальным центром кибербезопасности и Правительственным координационным центром кибербезопасности. В учреждении заявили, что стремятся как можно быстрее вернуть сервисы в работу и минимизировать перебои.

Кибератаки в Британии

Reuters отмечает, что британские компании и учреждения в последние годы всё чаще подвергаются кибератакам. Некоторые из них приводили к перебоям, длившимся месяцами. Среди организаций, ранее пострадавших от таких атак, названы Британская библиотека, служба анализа крови, лондонское метро, Marks & Spencer, Co-op и Jaguar Land Rover.

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