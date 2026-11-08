В Великобритании количество одобренных заявлений граждан Турции на бессрочное разрешение на проживание по маршруту Европейского соглашения об ассоциации (ECAA) в первом полугодии 2026 года снизилось на 78%, сообщает The Guardian. С января по июнь 2025 года заявителям ECAA предоставили 3378 разрешений на постоянное проживание, тогда как за аналогичный период 2026 года — 745.

ECAA является давним маршрутом к проживанию в Британии для граждан Турции, стремящихся основать там бизнес. По данным издания, с начала года сотни владельцев виз ECAA получили отказы в предоставлении постоянного проживания и могут столкнуться с требованием покинуть страну.

Отказы и ошибки

The Guardian пишет, что количество отказов особенно выросло в отношении заявлений, поданных с сентября 2025 года. Юристы, работающие с делами ECAA, также сообщили о задержках в рассмотрении таких заявлений, превышающих обычный шестимесячный срок.

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По информации издания, в письмах об отказе встречались базовые ошибки и требования, не предусмотренные правилами. В одном деле, решение по которому впоследствии отменили, Home Office заявило, что не смогло найти сайт бизнеса заявителя или подтверждение его присутствия в интернете, в том числе в социальных сетях. Ведомство также ошибочно указало, что заявитель не представил полный комплект банковских выписок. В другом деле сотрудники Home Office неправильно подсчитали количество дней пребывания заявителя за пределами страны.

Реакция политиков

Бывший министр иностранных дел Великобритании и депутат от Тоттенхэма Дэвид Лэмми заявил, что обращения его избирателей могут свидетельствовать о внезапном изменении политики Home Office. Он сказал, что эти истории напоминают ему скандал Windrush, и призвал ведомство пересмотреть подход к таким делам.

Количество заявлений ECAA, находящихся на административном пересмотре, выросло со 145 в 2025 году до 395 в период с января до середины августа 2026 года. Представитель Home Office заявил, что правила рассмотрения заявлений на постоянное проживание по ECAA не менялись, а каждое дело оценивается индивидуально в соответствии с опубликованными правилами и руководствами.

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