В Англии, Уэльсе и Северной Ирландии лишь 6,4% людей после инсульта получают рекомендованный объём реабилитационной терапии — три часа в день не менее пяти дней в неделю. Об этом говорится в ежегодном отчёте Sentinel Stroke National Audit Programme, сообщает The Guardian.

Показатель снизился

Аудит основан на данных больниц трёх частей Великобритании. В январе—марте 2026 года рекомендованный объём терапии получили 6,4% пациентов, тогда как в октябре—декабре 2024 года таких было 7,5%.

В среднем в первом квартале 2026 года пациенты получали 40 минут терапии в день — на шесть минут меньше, чем в конце 2024 года. Наименьший зафиксированный объём составил 15,2 минуты, а наибольший — 57,3 минуты. Лишь 68% пациентов продолжили получать реабилитационную помощь после выписки из больницы.

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Реакция Stroke Association

Рекомендации Национального института здоровья и совершенствования медицинской помощи предусматривают физиотерапию, речевую терапию и эрготерапию для восстановления после повреждения мозга, вызванного инсультом. Эти рекомендации применяются в Англии и Уэльсе, а также соблюдаются в Северной Ирландии.

Исполнительный директор Stroke Association Джульет Бовери заявила, что приведённые показатели свидетельствуют о нехватке необходимой поддержки для многих людей в первые дни после инсульта и в последующие месяцы и годы. По оценке организации, инсульт ежегодно обходится Великобритании примерно в 25,7 млрд фунтов стерлингов, из которых 13,7 млрд фунтов приходится на социальную помощь людям, пережившим инсульт.

Министерство здравоохранения и социального обеспечения Великобритании заявило, что Национальная служба здравоохранения работает над предоставлением быстрой поддержки и долгосрочной реабилитации. Ведомство также сообщило о плане сократить преждевременную смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта на четверть в течение десятилетия.

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