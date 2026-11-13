Исследование с участием 6 978 британцев в возрасте 46 лет показало, что почти 69% людей, отнесенных к категории ожирения по индексу массы тела, согласно новой системе классификации имели доклиническое, а не клиническое ожирение. Работу ученых Университетского колледжа Лондона, UCLH NIHR Biomedical Research Centre и Barts Health NHS Trust опубликовали в International Journal of Obesity, сообщает News-Medical.

Новая классификация

Исследователи проанализировали данные участников Британского когортного исследования 1970 года. Для оценки использовали результаты медицинских обследований, анкеты и интервью, собранные во время наблюдения за участниками в возрасте 46 лет.

Новая клиническая система учитывает не только избыточную жировую ткань, но и нарушения функций органов и функциональные ограничения. Людей без избыточной жировой ткани относили к группе без ожирения. При наличии избыточной жировой ткани, но отсутствии связанных с ней нарушений функций или ограничений определяли доклиническое ожирение. Клиническим считали ожирение, при котором присутствовали функциональные ограничения, связанные с ожирением нарушения работы органов или оба фактора.

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Сравнение с индексом массы тела

Для приблизительного применения новых критериев авторы использовали доступные данные о составе тела, окружности талии, состоянии здоровья и функциональных возможностях участников. Параллельно их классифицировали по стандартным пороговым значениям ИМТ Всемирной организации здравоохранения.

Клиническое ожирение было связано с более высокими шансами смерти в течение следующих пяти лет. В то же время обычные категории ИМТ не продемонстрировали статистически значимой связи с пятилетней смертностью. Авторы отметили, что число смертей в исследовании было небольшим, поэтому эти выводы имеют ограниченную статистическую силу.

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