В Великобритании у людей, внутриутробное развитие или первые годы жизни которых пришлись на период нормирования сахара, во взрослом возрасте показатели крови соответствовали более низкому биологическому возрасту. Как сообщает ScienceAlert, к такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Nature Communications.

Сравнили людей, родившихся до и после отмены ограничений

Ученые проанализировали данные 54 201 участника UK Biobank, родившихся в Британии в период с октября 1951 года по март 1956 года. В сентябре 1953 года в стране отменили ограничения на покупку сахара, после чего его потребление резко выросло. Это позволило сравнить людей, живших на ранних этапах развития в разных условиях доступности сахара.

Исследователи сосредоточились на первых 1 000 днях жизни — от зачатия примерно до двухлетнего возраста. Они использовали метод PhenoAge, который оценивает биологический возраст по хронологическому возрасту и девяти показателям крови, в том числе уровню глюкозы, маркерам воспаления и характеристикам клеток крови.

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Разница достигла примерно пяти месяцев

После учета возраста, пола, места рождения и курения матери в период вокруг рождения ребенка воздействие нормирования только до рождения было связано с более низким показателем ускорения биологического возраста примерно на 0,26 года, или около трех месяцев. Если ограничения продолжались в течение части первого года жизни, разница увеличивалась примерно до четырех с половиной месяцев, а при воздействии до второго года — примерно до пяти месяцев.

Связь выявили у представителей обоих полов, однако она была сильнее среди женщин. Среди людей, подвергавшихся нормированию с внутриутробного периода до двухлетнего возраста, в период дальнейшего наблюдения после включения в UK Biobank также была выявлена связь с на 17% более низким риском возрастной катаракты и на 22% более низким риском хронической болезни почек.

Авторы подчеркивают, что исследование не доказывает, будто снижение потребления сахара в раннем возрасте предотвращает заболевания. Данные об индивидуальном потреблении сахара участниками отсутствовали, а на результаты могли повлиять и другие послевоенные изменения. Разница в оценочном биологическом возрасте также не означает, что участники проживут на пять месяцев дольше.

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