В Великобритании обзор бывшего министра здравоохранения Алана Милберна предлагает заменить выплаты PIP для большинства людей с инвалидностью младше 25 лет местным фондом краткосрочной поддержки. Как сообщает The Guardian, фонд может предоставлять средства на необходимое оборудование и краткосрочные расходы.

Согласно рекомендациям, лица младше 25 лет не смогут претендовать на PIP и компонент universal credit, связанный со здоровьем. Вместо этого для них предлагают ввести новое молодёжное пособие на уровне стандартной ставки universal credit.

Местный фонд

По данным издания, в местный фонд можно будет обращаться за средствами на оборудование или краткосрочные расходы, в частности на поездки на учебный курс или собеседование. Фонд должны администрировать местные консультанты, а деньги планируют предоставлять быстро после возникновения потребности.

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Для большинства молодых людей фонд должен заменить долгосрочную поддержку, такую как PIP, за исключением лиц с наиболее тяжёлыми потребностями. Также предлагают дополнительную компенсацию расходов для наиболее тяжело больных или людей с наиболее тяжёлыми формами инвалидности независимо от их трудоустройства, а также более высокий уровень страхового обеспечения для тех, кто из-за тяжёлой инвалидности никогда не сможет работать. По данным The Times, повышенная ставка молодёжного пособия может быть предусмотрена для тех, кто живёт самостоятельно, в том числе для людей, покинувших систему опеки.

Цель и критика предложений

Милберн, который должен представить доклад о молодёжной безработице в следующий вторник, заявил, что предложенная поддержка может создать 440 тысяч возможностей для трудоустройства и образования к 2036 году и увеличить чистые доходы молодых людей более чем на 2 млрд фунтов стерлингов.

В то же время благотворительная организация Joseph Rowntree Foundation предупредила, что реформа может ослабить систему поддержки для сотен тысяч молодых людей с инвалидностью или проблемами со здоровьем. На Даунинг-стрит не исключили, что изменения могут затронуть нынешних получателей выплат. Депутат от Лейбористской партии Белл Рибейро-Эдди также выразила обеспокоенность возможным сокращением помощи молодым людям с инвалидностью, которые уже учатся или работают.

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