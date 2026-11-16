В Великобритании рост числа молодых людей, которые не работают, не учатся и не проходят профессиональную подготовку, в значительной степени связан с ухудшением их физического и психического здоровья. К такому выводу пришли ученые Университетского колледжа Лондона (UCL), сообщает News-Medical.

Данные за 15 лет

Исследователи проанализировали ответы более 15 тысяч участников из Великобритании в возрасте от 16 до 24 лет, собранные в рамках UK Household Longitudinal Study в 2009–2023 годах. Работа была опубликована в журнале BMC Global and Public Health.

Доля молодежи, не занятой ни работой, ни образованием, ни подготовкой, составляла 12–15% после финансового кризиса в 2009–2013 годах. В 2014–2018 годах она снизилась до 10,5–11,5%, а с 2019 года и до завершения периода наблюдений в 2023 году держалась на уровне 15–16%.

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Здоровье как один из факторов

В 2019–2023 годах около 9% опрошенных сообщали о проблемах со здоровьем или инвалидности, тогда как в 2014–2018 годах этот показатель составлял около 4%. Доля респондентов с психологическим дистрессом за эти периоды выросла примерно с 18% до 21%.

В то же время вероятность того, что молодой человек с проблемами здоровья, инвалидностью или психологическим дистрессом не будет работать или учиться, не изменилась. Авторы также зафиксировали, что распространенность клинически диагностированной депрессии менялась синхронно с показателями незанятости: ее рост в 2022–2023 годах способствовал повышению числа молодежи вне работы и образования.

По оценке, в апреле—июне 2026 года в Великобритании насчитывалась 981 тысяча человек в возрасте 16–24 лет, которые не работали, не учились и не проходили подготовку, — это примерно каждый восьмой. Ученые отметили, что ухудшение здоровья объясняет не весь рост этого показателя, поэтому роль играли и другие факторы.

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