В Британии более 100 тысяч человек подписали петицию о расследовании роли в Газе — Al Jazeera
В Великобритании петиция с призывом провести публичное расследование участия страны в израильских операциях в Газе собрала более 100 тысяч подписей. Петиция размещена на сайте британского парламента, а достижение этого порога означает, что парламент должен рассмотреть вопрос о проведении дебатов, сообщает Al Jazeera.
Требования авторов петиции
Инициатива призывает расследовать любое участие Британии в израильских операциях в Газе. В частности, авторы предлагают проверить продажу, поставки или использование вооружений, самолетов наблюдения и баз Королевских военно-воздушных сил.
Подписанты также хотят, чтобы расследование имело полномочия допрашивать министров и должностных лиц, участвовавших в принятии решений о роли Соединенного Королевства в войне. Особое внимание они предлагают уделить поставкам оружия Израилю.
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Кто инициировал обращение
Петицию инициировала Дженнифер Форбс — председатель исполнительного комитета левой партии Your Party. Партию создали бывший лидер Лейбористской партии Джереми Корбин, являющийся ее парламентским лидером, и другие левые политики.
Корбин в публикации в X заявил, что сторонники петиции будут добиваться расследования, правды и справедливости. В то же время петиции, набирающие более 100 тысяч подписей, не обязывают британских законодателей проводить дебаты, а лишь требуют рассмотреть этот вопрос.