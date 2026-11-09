В Великобритании петиция с призывом провести публичное расследование участия страны в израильских операциях в Газе собрала более 100 тысяч подписей. Петиция размещена на сайте британского парламента, а достижение этого порога означает, что парламент должен рассмотреть вопрос о проведении дебатов, сообщает Al Jazeera.

Требования авторов петиции

Инициатива призывает расследовать любое участие Британии в израильских операциях в Газе. В частности, авторы предлагают проверить продажу, поставки или использование вооружений, самолетов наблюдения и баз Королевских военно-воздушных сил.

Подписанты также хотят, чтобы расследование имело полномочия допрашивать министров и должностных лиц, участвовавших в принятии решений о роли Соединенного Королевства в войне. Особое внимание они предлагают уделить поставкам оружия Израилю.

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Кто инициировал обращение

Петицию инициировала Дженнифер Форбс — председатель исполнительного комитета левой партии Your Party. Партию создали бывший лидер Лейбористской партии Джереми Корбин, являющийся ее парламентским лидером, и другие левые политики.

Корбин в публикации в X заявил, что сторонники петиции будут добиваться расследования, правды и справедливости. В то же время петиции, набирающие более 100 тысяч подписей, не обязывают британских законодателей проводить дебаты, а лишь требуют рассмотреть этот вопрос.

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